«نيويورك أبوظبي»: بعض الكائنات وحيدة الخلية تتحكم في مجموعة من الميكروبات

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كشفت دراسة صادرة عن جامعة نيويورك أبوظبي، أن كميات كبيرة من «حقيقيات النوى» أحادية الخلية غير البكتيرية، مثل الطحالب الدقيقة أو الفطريات، يمكنها السيطرة على الميكروبيوم (مجموعة من الميكروبات الدقيقة)، وذلك عن طريق إفراز جزيئات صغيرة غير عادية حول خلاياها، والتي تحافظ من خلالها على الجسم المضيف لهذه الميكروبات، وبالتالي تعزيز الحماية البيئية، بحسب البحث الذي أجراه شادي أمين أستاذ مساعد في علم الأحياء بجامعة نيويورك أبوظبي.

وأشار باحثون من جامعة نيويورك أبوظبي ومؤسسات أخرى في الورقة البحثية، التي تحمل عنوان «تعديل الدياتوم لبكتيريا مختارة من خلال استخدام اثنين من المستقلبات الثانوية، التي صدرت في منشورات الأكاديمية الوطنية للعلوم في الولايات المتحدة (PNAS)، إلى أن حقيقيات النوى أحادية الخلية يمكنها التحكم في سلوك ونمو الميكروبيوم من خلال تعزيز الميكروبات المفيدة ومنع الميكروبات السيئة (الطفيلية) من الاقتراب، ما يمكّن العلماء من فهم كيفية تحكمها بالكائنات الحية مثل الطحالب الدقيقة في البكتيريا من حولها.