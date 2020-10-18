سانتوس يفسخ عقد روبينيو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي سانتوس البرازيلي لكرة القدم، أنه توصل إلى اتفاق مع لاعبه روبينيو لفسخ العقد بينهما، في ظل الضغوط التي مورست على الفريق على خلفية إدانة محكمة في إيطاليا للدولي السابق بتهمة اغتصاب شابة عام 2013، حين كان في صفوف ميلان.

وكان روبينيو عاد قبل أيام للمرة الرابعة إلى صفوف سانتوس الذي بدأ معه مسيرته الاحترافية عام 2002، قبل الانضمام إلى ريال مدريد الإسباني وميلان الإيطالي، ومانشستر سيتي الإنجليزي، موقعاً على عقد لمدة خمسة أشهر.

وجاء في بيان نشره النادي عبر حسابه في تويتر: «نادي سانتوس لكرة القدم واللاعب روبينيو يعلنان بموجب اتفاق مشترك، أنهما قررا إنهاء العقد الذي وقّعا عليه في 10 أكتوبر، كي يتسنى للاعب التركيز حصرياً على الدفاع عن نفسه في قضية في إيطاليا»،

فيما قال روبينيو (36 عاماً) من خلال فيديو: «بحزن شديد في قلبي، أعلمكم بأنني اتخذت القرار مع رئيس النادي بإنهاء عقدي في هذا الوقت المضطرب من حياتي، هدفي كان دائماً مساعدة نادي سانتوس لكرة القدم، إذا كان حضوري يشكل اضطراباً بأي شكل من الأشكال، من الأفضل الرحيل والاهتمام بشؤوني الخاصة».

ومنذ ورودت أنباء توقيعه مع سانتوس، تعرض النادي لضغوط متزايدة من الجماهير ووسائل الإعلام والمجموعات النسائية لفسخه، بسبب عقوبة بالسجن لمدة تسع سنوات أصدرتها محكمة إيطالية في عام 2017 بتهمة اغتصاب جماعي شارك فيه روبينيو.

واستأنف المهاجم الذي وُصف ذات مرة بأنه خليفة أسطورة سانتوس بيليه، الإدانة، مؤكداً أنه بريء من التهم.

إلا أن الشركات الراعية للنادي هددت بالانسحاب في حال بقي في سانتوس، كما بثت قناة «غلوبو سبورتس» مقتطفات من تسجيل لمدعين إيطاليين استخدموه لإثبات إدانتهم، حيث يقول اللاعب «أنا أضحك لأنني لا أكترث، كانت المرأة ثملة تماماً، إنها لا تعرف حتى ماذا حدث».

وأُدين الدولي السابق بتهمة المشاركة في اغتصاب جماعي لشابة في العشرينات مع مجموعة من رفاقها في ملهى ليلي في ميلانو. وكان سانتوس الذي نشأ في صفوفه أيضاً النجم الحالي نيمار، قاوم حتى الآن الضغوطات للانفصال عن روبينيو، مصراً على أن القضية لا تزال جارية.