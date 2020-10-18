الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة يطلق «شطرنج وقهوة»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلق نادي الشارقة للشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة مبادرة اجتماعية جديدة بعنوان: «فعالية شطرنج وقهوة»، وتقام ضمن الفعاليات والأنشطة المجتمعية والثقافية لنشر ثقافة لعبة الأذكياء وتنشيط الذهن لكافة شرائح المجتمع.
ودشنت فعاليات المبادرة يوم الخميس الماضي، وتستمر حتى يوم غد الأحد، بمشاركة العديد من اللاعبات، حضرت تدشين المبادرة عفراء المشغوني أمين السر العام، وإيمان محمد آل علي رئيس لجنة الإعلام والاتصال المؤسسي بالنادي.
ولم تكن مبادرة «شطرنج وقهوة» التي أطلقها النادي هي الأولى هذا العام؛ حيث أطلق من قبل العديد من المبادرات، خاصة خلال فترة توقف النشاط الرياضي بسبب جائحة كورونا، وأقيمت العديد من المبادرات عبر وسائل الاتصال المرئي دعماً للاعبات المنتسبات للنادي أو غيرهن من مختلف دول العالم.
وأكدت نجلاء الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة بالشارقة، أن المبادرة تهدف إلى نشر ثقافة اللعبة بين كافة شرائح المجتمع والترويج لها بما يتناسب مع أهميتها ودورها الكبير في خدمة وتعليم الأجيال الجديدة، وأوضحت أن النادي، سيواصل العمل في سبيل نشر اللعبة في كل الدولة.
وعبرت عفراء المشغوني، أمين السر العام لنادي الشطرنج والثقافة بالشارقة عن سعادتها بالمبادرة، مؤكدة أن إدارة النادي، تعمل دائماً على تطوير أداء اللاعبات، مبينة أن النادي درج على تنظيم مثل هذه المبادرات.
وأكدت إيمان محمد آل علي رئيس لجنة الإعلام والاتصال المؤسسي، أن الترويج الإعلامي لأنشطة النادي، هدف أساسي من أجل نشر اللعبة وتعريف الأجيال الجديدة بأهمية لعبة الأذكياء لما لها من دور إيجابي في حياتهم في الوقت الحالي أو في المستقبل.
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