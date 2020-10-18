انخفاض طفيف في مؤشر أسعار المستهلك خلال الربع الثالث

كشف تقرير لمركز دبي للإحصاء، أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك انخفض بنسبة 0.32%، في الربع الثالث من عام 2020 مقارنة بالربع الثاني من عام 2020، وجاء ذلك نتيجة لانخفاض أسعار كل من: قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 1.03%، والتي خفضت التضخم بمقدار 0.42 نقطة، وقسم الطعام والمشروبات بنسبة 0.57% والتي خفضت التضخم بمقدار 0.08 نقطة، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.74% والتي خفضت التضخم بمقدار 0.05 نقطة، وقسم الأثاث والتأثيث والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 0.30% والتي خفضت التضخم بمقدار 0.01 نقطة، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.10%، وقسم الاتصالات بنسبة 0.08%، وقسم الملابس وملبوسات القدم بنسبة 0.01%.

في حين ارتفعت أسعار كل من: قسم النقل بنسبة 2.33% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.24 نقطة، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 0.13%، وقسم التعليم بنسبة 0.05%، وقسم الصحة بنسبة 0.04%، وقسم التبغ بنسبة 0.02%.

وعند مقارنة الربع الثالث من عام 2020 بالفترة ذاتها من عام 2019 تبين من التقرير أن مؤشر التضخم انخفض بنسبة 3.41%، وذلك نتيجة لانخفاض الأسعار في كل من: قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 5.75% والتي خفضت التضخم بمقدار 2.37 نقطة، وقسم النقل بنسبة 10.49% والتي خفضت التضخم بمقدار 1.18 نقطة، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 14.13% والتي خفضت التضخم بمقدار 0.30 نقطة، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 1.31% والتي خفضت التضخم بمقدار 0.08 نقطة، وقسم الملابس وملبوسات القدم بنسبة 1.43% والتي خفضت التضخم بمقدار 0.03 نقطة، وقسم الاتصالات بنسبة 0.02%.

في حين ارتفعت أسعار كل من: قسم الطعام والمشروبات بنسبة 2.44% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.32 نقطة، وقسم التعليم بنسبة 1.43% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.13 نقطة، وقسم التبغ بنسبة 15.68% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.09 نقطة، وقسم الأثاث والتأثيث والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 0.22% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.01 نقطة، وقسم الصحة بنسبة 0.06%. بينما حافظت أسعار قسم المطاعم والفنادق على استقرارها خلال فترة المقارنة.