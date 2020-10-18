شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض طفيف في مؤشر أسعار المستهلك خلال الربع الثالث والان نبدء باهم واخر التفاصيل
كشف تقرير لمركز دبي للإحصاء، أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك انخفض بنسبة 0.32%، في الربع الثالث من عام 2020 مقارنة بالربع الثاني من عام 2020، وجاء ذلك نتيجة لانخفاض أسعار كل من: قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 1.03%، والتي خفضت التضخم بمقدار 0.42 نقطة، وقسم الطعام والمشروبات بنسبة 0.57% والتي خفضت التضخم بمقدار 0.08 نقطة، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.74% والتي خفضت التضخم بمقدار 0.05 نقطة، وقسم الأثاث والتأثيث والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 0.30% والتي خفضت التضخم بمقدار 0.01 نقطة، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.10%، وقسم الاتصالات بنسبة 0.08%، وقسم الملابس وملبوسات القدم بنسبة 0.01%.
في حين ارتفعت أسعار كل من: قسم النقل بنسبة 2.33% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.24 نقطة، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 0.13%، وقسم التعليم بنسبة 0.05%، وقسم الصحة بنسبة 0.04%، وقسم التبغ بنسبة 0.02%.
وعند مقارنة الربع الثالث من عام 2020 بالفترة ذاتها من عام 2019 تبين من التقرير أن مؤشر التضخم انخفض بنسبة 3.41%، وذلك نتيجة لانخفاض الأسعار في كل من: قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 5.75% والتي خفضت التضخم بمقدار 2.37 نقطة، وقسم النقل بنسبة 10.49% والتي خفضت التضخم بمقدار 1.18 نقطة، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 14.13% والتي خفضت التضخم بمقدار 0.30 نقطة، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 1.31% والتي خفضت التضخم بمقدار 0.08 نقطة، وقسم الملابس وملبوسات القدم بنسبة 1.43% والتي خفضت التضخم بمقدار 0.03 نقطة، وقسم الاتصالات بنسبة 0.02%.
في حين ارتفعت أسعار كل من: قسم الطعام والمشروبات بنسبة 2.44% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.32 نقطة، وقسم التعليم بنسبة 1.43% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.13 نقطة، وقسم التبغ بنسبة 15.68% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.09 نقطة، وقسم الأثاث والتأثيث والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 0.22% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.01 نقطة، وقسم الصحة بنسبة 0.06%. بينما حافظت أسعار قسم المطاعم والفنادق على استقرارها خلال فترة المقارنة.
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