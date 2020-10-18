شكرا لقرائتكم خبر عن العدد تجاوز 2000.. افتتاح الدورة الأولى لمدربي وحكام ميني باسكت والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتح اللواء محمد إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة، الدورة الأولى لمدربي وحكام الميني باسكت التي تبث محاضراتها عن بعد عبر موقع الاتحاد العربي وتستمر أربعة أيام، بمشاركة 2185 دارساً، وهو رقم قياسي فاق كل المشاركين في الدورات الأربع السابقة التي نظمها الاتحاد خلال الصيف الحالي، حرصاً منه على تنفيذ جميع برامجه لهذا العام على الرغم من جائحة كورونا التي تجتاح العالم.

وحرص القرقاوي خلال كلمته الافتتاحية على الإشادة بهذه الدورة ووصفها بأنها تتويج لكل الدورات التي أقيمت حتى الآن؛ لأنها تطال شريحة كبيرة من ممارسي هذه اللعبة، مؤكداً دور قطاع الأشبال والناشئين في دعم لعبة الثواني الأخيرة بنجوم واعدين تعتمد عليهم فرق الرجال والمنتخبات العربية في المستقبل لمواجهة الاستحقاقات القارية والدولية، كما أكد القرقاوي حرصه على الاستعانة بنسبة من المحاضرين العرب للإشراف على الدراسات وهم: المهندس وائل إبراهيم من مصر، والدكتورة سالي محرزية الحبوبي من الجزائر، ومهند شعبين من السعودية، والخليل الرواس ونور العمري من المغرب.

واختتم القرقاوي كلمته مشيداً بجهد فريق العمل في الأمانة العامة للاتحاد العربي، بقيادة الأمين العام العميد عبداللة شلبي، والتحضير الجيد لإنجاح الدورة.

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