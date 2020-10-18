توافق منتجات «حديد الإمارات» مع معايير الأبنية الخضراء

أعلنت «حديد الإمارات» عن استيفاء منتجاتها لجميع متطلبات نظام الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED)، إضافة إلى متطلبات برنامج «استدامة» ونظام التقييم بدرجات اللؤلؤ التابع لحكومة أبوظبي، وذلك في إطار جهود الشركة لدعم منظومة تطوير المباني المستدامة وتعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية محليًا وعالميًا.

جاء ذلك عقب حصول حديد الإمارات على شهادة إعادة تدوير المنتجات (RCC) وإعلان المنتج الصحي (HPD) من شركة «إس سي إس جلوبال سيرفيسز»، الشركة الأمريكية المتخصصة في مجال التدقيق ومنح شهادات المطابقة، إضافة إلى اعتماد إعلان المنتج البيئي (EPD) الذي تمتاز به منتجات الشركة، لتصبح بذلك أول شركة صناعية ومصنّع للحديد والصلب في منطقة الشرق الأوسط يستوفي متطلبات ومعايير نظام «LEED» ويتم اعتماده من قبل مؤسسة اعتماد الأعمال الخضراء.

ويأتي هذا الإنجاز تتويجاً لالتزام حديد الإمارات بدعم التنمية المستدامة، حيث تسعى الشركة إلى زيادة حصتها في السوق وتعزيز مشاركتها في تنفيذ مشاريع الأبنية الخضراء، الأمر الذي سيشكل ميزة تنافسية أخرى للشركة وإضافة نوعية لمنتجاتها وقاعدة عملائها.

وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لـ «حديد الإمارات»: نفخر بالتزامنا بدمج الاستدامة والابتكار في صميم أنشطتنا الفنية والتشغيلية. وبصفتنا أول شركة مصنعة للحديد والصلب على مستوى المنطقة وواحدة من 50 شركة على مستوى العالم يتم اعتمادها وفق معايير نظام LEED نحن ملتزمون بتقديم منتجات رائدة ومستدامة وذات قيمة مضافة لعملائنا وفقاً لأعلى معايير الأمان والجودة. وسيتيح هذا الإنجاز لعملائنا والمطورين تلبية متطلبات المباني الخضراء المحلية من برنامج استدامة وكذلك المعايير الدولية الخاصة بنظام LEED من خلال الاستخدام الأمثل لمنتجاتنا.

وأضاف الرميثي أن حديد الإمارات تتعاون باستمرار مع المنظمات العالمية المرموقة وتشارك في العديد من المبادرات التي تركز على الاستدامة لضمان تشغيل مصانعها بكفاءة بيئية عالية، مؤكدًا أن هذه الاعترافات الدولية وجهود الشركة في مجال الاستدامة والمباني الخضراء تسهم في دعم التزامات دولة الإمارات نحو الاستدامة البيئية، ورؤية الحكومة المتمثلة في تنويع بنية الاقتصاد الوطني المستدام.