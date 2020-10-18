روبوتات تشعر بالألم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

طور علماء من جامعة نانيانج التكنولوجية في سنغافورة، «أدمغة صغيرة» تساعد الروبوتات على الشعور بالألم وإصلاح الذات، من خلال «عُقد استشعار» مدعمة بالذكاء الاصطناعي لمعالجة آلام الضغط الناتج عن قوة خارجية، والاستجابة لها دون الحاجة إلى تدخل بشري.

ويدمج النهج الجديد للذكاء الاصطناعي في شبكة عقد، أجهزة استشعار تعمل مثل «أدمغة صغيرة» موزعة على «الجلد الآلي». وباستخدام مادة الهلام الأيوني ذاتية الشفاء، يمكن للروبوتات، عند تلفها، استعادة وظائفها الميكانيكية دون تدخل بشري.

وقال أريندام باسو، الأستاذ المساعد في كلية الهندسة الكهربائية والإلكترونية، مؤلف مشارك بالدراسة: «لكي تعمل الروبوتات مع البشر يوماً ما، فإن أحد الشواغل هو كيفية ضمان تفاعلها معنا بأمان، ولهذا السبب كان لا بد من إضفاء الشعور بالوعي للروبوتات، مثل القدرة على الشعور بالألم، والتفاعل معه، وتحمّل ظروف التشغيل القاسية؛ لذا ابتكرنا «ترانزستورات ميمترانزستور»، وهي أجهزة إلكترونية «تشبه الدماغ» قادرة على معالجة الذاكرة والمعلومات، كمستقبلات ألم صناعية ومشابك عصبية».