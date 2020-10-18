بدء المرحلة الثانية لمتحف الفجيرة البيئي البحري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: بكر المحاسنة

أطلق مركز الفجيرة للمغامرات،الجمعة، المرحلة الثانية من إنشاء متحف الفجيرة البيئي البحري في منطقة ضدنا، تضمنت المرحلة إنزال ركن لصور المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأصحاب السمو حكام الإمارات.

وتضمنت المرحلة أيضاً إنزال مجموعة من مجسمات السلاحف متعددة الأحجام وتفقد الشعاب المرجانية المستزرعة، ومقتنيات المتحف من السفن الخشبية المتنوعة.

وأكد سعيد المعمري، مدير المركز، أن إطلاق المرحلة الثانية يأتي ضمن توجيهات ودعم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، للمشاريع التي تدعم البيئة البحرية وتحافظ عليها.

وذكر أن المتحف البيئي البحري، يعد الأول من نوعه على مستوى الإمارات، وأنه يتضمن أركاناً من المقتنيات البحرية الخاصة.

وأشار المعمري، إلى أن الهدف من إنشاء المتحف استقطاب الغواصين والمصورين من داخل الدولة ومختلف أنحاء العالم، وأنه سيكون معلماً بارزاً ضمن منظومة السياحة البيئية التي استهدفتها وزارة التغير المناخي والبيئة، وذلك لما تتمتع به إمارة الفجيرة من موقع جغرافي متميز.