متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سخر الفنان السوري، جورج وسوف، من كثرة تداول شائعات وفاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يثير قلق معجبيه.

وفي مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى المصرية، قال: «ألو معاكم المرحوم جورج وسوف».

وتابع أنه يخشى من أنه في حال وفاته بالفعل لن يصدق أحد الخبر؛ بسبب تكرار الشائعة.

ورداً على الأشخاص الذين يطالبونه باعتزال الفن، قال: «يعتزلوا هم».

وعن المقطع المصور الذي شاركه مؤخراً، ويبدي فيه تألمه من الحرائق التي تنشب في القرى والمدن السورية، قال للبرنامج التلفزيوني: «أي شيء ضد الإنسانية ويوجع القلب والضمير أعلق عليه لأنني أتألم، وأنا أتمنى من قلبي الخير وكل شيء جميل لكل الدنيا».

وشدد جورج وسوف على أنه يكن كل المحبة لمصر والشعب المصري، قائلاً: «لن أستغني عن مصر طوال حياتي».

وطالت جورج وسوف في شهر يونيو/ حزيران الماضي شائعة الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد، لكنه نفاها وأكد أنه بصحة جيدة، مطالباً بعدم الالتفات إلى الشائعات التي يطلقها البعض من حين إلى آخر.