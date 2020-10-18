الشباب يخطف أول ثلاث نقاط في الدوري من أبها

نجح نادي الشباب، اليوم السبت، في اقتناص أول ثلاث نقاط له في مشوار الدوري بموسمه الجديد.
وحقق الشباب فوزًا على نادي أبها بهدف وحيد، مقابل لاشيء في إطار الجولة الأولى من الدوري.
وأحرز هدف نادي الشباب الوحيد في المباراة اللاعب ماكيتي ديوب في الدقيقة 29 من عمر المباراة.
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