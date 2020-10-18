شكرا لقرائتكم خبر عن «الشؤون البلدية» تستطلع آراء المواطنين والمقيمين حول لائحة «أسطوانات الغاز» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

دعت وزارة الشؤون البلدية والقروية الجمهور لإبداء الرأي في مسودة لائحة الاشتراطات الخاصة بنشاطمحلات بيع أسطوانات الغاز،المخابز اليدوية،والانشطة المتنقلة”.

جاء ذلك في تغريدة للوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، حيث أشارت إلى أن هذا الإجراء يأتيتعزيزًا لدور المستفيدين كشركاء بصنع القرار، مما يهدف لتحسين جودة بيئة الأعمال والخدمات البلدية ورفع مستوى الشفافية.

ودعت الوزارة الراغبين في الاستفادة من الخدمة وإبداء الآراء حولها الضغط على الرابط التالي (اضغط هنا)