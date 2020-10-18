شكرا لقرائتكم خبر عن المصلح: الرفق لا يقتصر على الأحياء فقط بل يشمل الأموات (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قال الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، إن الرفق لا يقتصر فقط على الأحياء من الناس، بل أمر به النبي صلى الله عليه وسلم حتى في معاملة الأموات.
وأضاف الشيخ المصلح “مات صحابي بالمدينة، ففرغوا من جهازه، فحملوا نعشه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارفقوا به رفق الله تعالى به، فإنه كان يحب الله ورسوله”.
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