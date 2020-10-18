شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم المسجد النبوي بـ«الروبوت والأوزون» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بوكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي، الروبوت الآلي الذكي الذي يستخدم في التعقيم والوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة في الأماكن المغلقة، ويعمل بنظام تحكم آلي مبرمج على خارطة مسبقة.

ويأتي التدشين سعيا من الرئاسة العامة في الحد من انتشار وباء كورونا وغيره من الأمراض والأوبئة، ويعمل الروبوت على التعقيم الداخلي في ست مستويات من تأثير التعقيم، مما يسهم في توفير جو صحي وبيئة آمنة داخل المسجد النبوي ومرافقه، كما يقوم الريبوت بتحليل احتياجات التعقيم بذكاء وفقًا لسيناريوهات الاستخدام، ومسار التعقيم والمدة المخططة بشكل مستقل لتغطية كاملة للفضاء البيئي.

بالإضافة إلى احتواء الجهاز على خاصية الإنذار المبكر مع البث الصوتي في الوقت المطلوب، وكذلك يمتلك خاصية الشحن بالبطارية، ويعمل من (5) إلى (8) ساعات بدون تدخل بشري، مع سهولة الأستخدام، ويسع الجهاز: (23.8) لترا ويقدر حجم الرش بـ (2) لتر/الساعة، ويقضي على ‏البكتيريا في مساحة (600) متر مربع مغلقة في مرة واحدة، وحجم جزيئات الضباب الجاف المستخدم في عملية التعقيم من (5) إلى (15) مايكرومتر، وأيضاً من المميزات زاوية الكشف الأمامية تصل إلى (192.64) درجة، ويتجاوز مدى كشف العوائق الأمامية (10) أمتار، ويحمل الجهاز كاميرا تحتوي على رادار عالي الجودة لرسم الخرائط.

Advertisements

تدشين جهاز التطهير والتعقيم بتقنية (تك الأوزون)

كما دشّن الرئيس العام جهاز التطهير والتعقيم بتقنية (تك الأوزون) ضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية للمسجد النبوي والروضة الشريفة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، والقضاء على الميكروبات سواء العالقة في الجو أو على الأسطح.

وأشاد معالي الرئيس العام بتسخير التقنية والأساليب الحديثة في مكافحة جميع الأوبئة والميكروبات، مؤكداً على ضرورة تسخير كافة الإمكانات لضمان سلامة زائري المسجد النبوي الشريف، وشدد معاليه على ضرورة مواكبة كل جديد في مجال محاربة العدوى والفايروسات وغيرها داخل الحرمين الشريفين.

يذكر أن هذه التقنية سبق استخدامها بالمسجد الحرام في مصلى الإمام أسفل المكبرية الجنوبية، والكعبة المشرفة، لتطهير وتعقيم الأسطح والسجاد بالأوزون وتم تركيب أجهزة تعقيم وحدات نظام شبكات التكييف المغلقة، و كذلك تعقيم الأرضيات و السجاد بوحدات متنقلة، كما يعد التعقيم بالأوزون صديقاً للبيئة والإنسان بدون أي مخلفات كيميائية.