شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تنشر جداول الدروس اليومية من الأسبوع الثامن..و«الصينية» اختياري للثانوي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشرت وزارة التعليم جداول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث الابتدائي) من الأسبوع الثامن، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 3 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب (هنا الرابط).

كما نشرت “التعليم”جداول دروس الحصص اليومية للصفوف (الرابع والخامس والسادس الابتدائي) والصفوف (الأول والثاني والثالث المتوسط) وللمرحلة الثانوية (المستوى الأول) و(المستوى الخامس) والمرحلة الثانوية (عام اختياري – تحفيظ اختياري) من الأسبوع الثامن، عبر قنوات عين،على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 9 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم.

ونوهت وزارة التعليم أن حصة اللغة الصينية ستكون السادسة في جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (عام اختياري – تحفيظ اختياري) .