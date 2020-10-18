إيران تعلن إرسال سفير جديد إلى صنعاء

وقال المتحدث باسم الوزارة سعيد خطيب زادة في تصريحات لوكالة أنباء "فارس" إن:"سفير الجمهورية الاسلامية الإيرانية فوق العادة ومطلق الصلاحية حسن ايرلو قد وصل إلى صنعاء".

© REUTERS / Naif Rahma

وأضاف زادة أن:"السفير الإيراني الجديد في صنعاء سيقدم قريبا نسخة من اوراق اعتماده لوزير الخارجية في حكومة الإنقاذ الوطني هشام شرف كما سيقدم أوراق اعتماده لرئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط."

ولم يوضح المتحدث متى وصل السفير الإيراني الجديد إلى صنعاء أو كيف، علما أن مطار العاصمة اليمنية مغلق أمام رحلات الركاب.

ويشهد البلد الفقير منذ 2014 حرباً بين جماعة "أنصار الله" والقوات الموالية للرئيس المعترف به من الأمم المتحدة عبد ربه منصور هادي الذي لجأت حكومته إلى عدن وجعلتها عاصمة "موقتة" للبلاد.

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وتصاعدت الحرب مع تدخل تحالف عسكري بقيادة السعودية لدعم الحكومة في مارس/آذار 2015.

وكان السفير الإيراني السابق قد غادر صنعاء في سبتمبر/ أيلول 2015.

وكانت الخارجية الإيرانية قد أشارت في أكتوبر/ تشرين الأول 2019 إلى "هجمات ضد السفارة" في صنعاء عقّدت إرسال سفير جديد إلى اليمن.

وإيران هي الدولة الوحيدة التي تقيم علاقات دبلوماسية مع جماعة أنصار الله.

ويأتي الإعلان عن وصول السفير الإيراني الجديد إلى اليمن بعيد عملية تبادل شملت أكثر من ألف أسير حرب بين الحكومة والحوثيين.