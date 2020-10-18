الحوثي: جاهزون للتبادل الكلي للأسرى من مختلف الجنسيات

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القاهرة- سبوتنيك. وقال محمد الحوثي، وهو عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من جماعة "أنصار الله"، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "نرحب بكل المواقف الدولية التي أظهرت دعمها وتفاؤلها بخروج الأسرى، ونؤكد أن هذا الملف إنساني ولا يخضع لأي اعتبار".

وأضاف: "جاهزون للتبادل الكلي للأسرى بما فيهم محمود الصبيحي وغيره والجنسيات الأخرى". وطالب الحوثي بـ "لجنة مستقلة للتحقيق في التعذيب الذي تعرض له الأسرى في معتقلات العدوان (الحكومة الشرعية والتحالف العربي)".

وجاء تصريح القيادي الحوثي، غداة إعلان اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تبادل الحكومة الشرعية وجماعة "أنصار الله"، 1056 أسيرا تنفيذا لاتفاق سويسرا الذي توصل إليه الجانبان خلال الاجتماع الرابع للجنة الإشرافية المعنية بتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى، الذي احتضنته مدينة مونترو السويسرية، أواخر سبتمبر/أيلول الماضي، والمتضمن الإفراج عن 1081 أسيراً من الطرفين، ضمن المرحلة الأولى من اتفاق عمّان المعلن، في 16 شباط/ فبراير الماضي.

وكانت جماعة "أنصار الله" والقوات الموالية لها، أسرت في مارس/آذار 2015، وزير الدفاع اليمني السابق، اللواء الركن محمود الصبيحي، إلى جانب وكيل جهاز الأمن السياسي (المخابرات) اللواء ناصر منصور هادي (شقيق الرئيس اليمني)، وقائد اللواء 119 مشاة العميد فيصل رجب، خلال المعارك التي سيطرت فيها الجماعة على قاعدة العند الجوية، في محافظة لحج جنوبي اليمن.