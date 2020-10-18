السودان.. تحرير 66 ضحية من قبضة عصابات الاتجار بالبشر فى القضارف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت شرطة ولاية القضارف (شرق السودان) من تحرير 66 إثيوبيا وسودانيا، من قبضة عصابات الاتجار في البشر، وذلك في محلية "القريشة" الحدودية، بين السودان وإثيوبيا.
وقال اللواء شرطة صابر الله جابو فضل مدير شرطة ولاية القضارف - في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة السودانية - إن العملية تمت بفضل جاهزية ويقظة قوات شرطة القضارف وانتشارها بالشريط الحدودي بغرض الحد من ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر والمخدرات وانتشار السلاح وتهريب السلع الضرورية.
وأشار إلى توفر معلومات عن نشاط لشبكة تعمل على تهريب البشر إلى داخل السودان عبر الشريط الحدودي، وإثر ذلك تم تكليف فريق ميداني متخصص، نجح في تحديد هوية أفراد الشبكة، والمركبة المستخدمة في نقل الضحايا.
وأضاف أنه جرى نصب كمين محكم أسفر عن ضبط السيارة التي كانت في طريقها إلى وسط ولاية القضارف بعد مطاردة عنيفة، ووجد على متنها 64 فتاة تحملن الجنسية الاثيوبية، وفتاتان تحملان الجنسية السودانية، حيث تم توقيف سائق السيارة وعدد من المتهمين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في في مواجهتهم.
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