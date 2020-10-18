شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تدين عملية الطعن بإحدى ضواحى العاصمة الفرنسية باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت تونس اليوم /السبت/ عن استنكارها الشديد لعملية الطعن الإرهابية التي وقعت بإحدى ضواحي العاصمة الفرنسية باريس، وأودت بحياة مواطن فرنسى، وعبر وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي - في رسالة تعاطف وجهها لنظيره الفرنسي جون ايف لودريان - عن استنكاره الشديد لهذا العمل الإجرامي، معبرًا عن تضامن تونس مع فرنسا في هذا الظرف الأليم ووقوفها إلى جانبها في مكافحة ظاهرة الإرهاب.

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