شكرا لقرائتكم خبر عن وسط محاولات لإيقافها .. إغماء مفاجئ لقائد سيارة على طريق سريع بالرياض (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

فوجئ رواد إحدى الطرق السريعة بالرياض بسيارة تسير على سرعات متفاوتة وبشكل غير مستقيم دون وجود سائق، مما أثار ارتباكاً على الطريق خوفًا من تعرض أحد لأي خطر ناجم عن السيارة.

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وفي مقطع فيديو متداول، كشف أحد الأشخاص هوية قائد تلك السيارة وذلك خلال متابعته لها وللدوريات التي رافقتها لأكثر من 10 دقائق، في محاولة لإيقافها والتحقق من هوية قائدها وعدم تعريض أحد لخطر، حيث أفاد مصور المقطع أن السيارة تتبع وافداًمصرياً.

وبحسب مصور المقطع، فقد أصيب الوافد بإغماء مفاجئ وهو ما جعله لا يتمكن من التحكم في السيارة واصطدامها بأحد الحواجز الخرسانية مما مكّن رجال الأمن من إيقافها والتحقق من هوية قائدها ومحاولة مساعدته بعد اكتشاف حالته الصحية.