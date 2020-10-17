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لديك جوال قديم؟ .. إليك طريقة تحويله لكاميرا مراقبة بطريقة سهلة وفعالة (فيديو)

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اسلام حسن 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شرح عبدالعزيز الحمادي المختص بمجال التقنية عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، طريقة لتحويل الجوالات إلى كاميرات مراقبة وذلك للاستفادة منها وبخاصة الجوالات غير المستخدمة والتي يكثر تواجدها بالمنازل عادة مع شراء طرازات من جوالات أحدث منها.

وقال “الحمادي” إن الطريقة تقوم على تحميل أحد البرامج التي تحول الهاتف إلى كاميرا مراقبة، أو بث مباشر عبر الإنترنت يمكن التحكم فيها عن طريق أجهزة الكمبيوتر أو الهاتف الخلوي أو أجهزة التابلت واللابتوب.

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وأرفق الخبير التقني طريقة تفعيل الميزة عبر التطبيق وتحميله – من (هنا) – وذلك عبر مقطع فيديو كالتالي:

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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