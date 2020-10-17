شكرا لقرائتكم خبر عن لديك جوال قديم؟ .. إليك طريقة تحويله لكاميرا مراقبة بطريقة سهلة وفعالة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
شرح عبدالعزيز الحمادي المختص بمجال التقنية عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، طريقة لتحويل الجوالات إلى كاميرات مراقبة وذلك للاستفادة منها وبخاصة الجوالات غير المستخدمة والتي يكثر تواجدها بالمنازل عادة مع شراء طرازات من جوالات أحدث منها.
وقال “الحمادي” إن الطريقة تقوم على تحميل أحد البرامج التي تحول الهاتف إلى كاميرا مراقبة، أو بث مباشر عبر الإنترنت يمكن التحكم فيها عن طريق أجهزة الكمبيوتر أو الهاتف الخلوي أو أجهزة التابلت واللابتوب.
وأرفق الخبير التقني طريقة تفعيل الميزة عبر التطبيق وتحميله – من (هنا) – وذلك عبر مقطع فيديو كالتالي:
الآن يمكنك تحويل أي جوال قديم عندك في المنزل إلى كاميرا مراقبة بشكل مجاني في 3 دقائق!— #DevFest عبدالعزيز الحمادي (@Abdulaziz_Hmadi) October 17, 2020
كثير منا يمتلك جهاز جوال قديم أو مكسور في المنزل؛ فبدلاً من بقاءه في الدرج استفد منه في مراقبة أطفالك أو منزلك وقت سفرك مثلاً.
رابط الخدمة:https://t.co/GvahjJ19PC
شرحت استخدامها في المقطع: pic.twitter.com/YlHYK68wmt
كانت هذه تفاصيل خبر لديك جوال قديم؟ .. إليك طريقة تحويله لكاميرا مراقبة بطريقة سهلة وفعالة (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.