اخبار الخليج

اكتشاف فيروس كورونا على عبوات مجمدة في الصين

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اكتشاف فيروس على عبوات مجمدة في الصين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 أكتوبر 2020

اكتشاف فيروس كورونا على عبوات مجمدة في الصين

متابعات_ الخليج 365

أعلن المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنه اكتشف وجود فيروس نشط لكورونا المسبب لمرض كوفيد - 19 على السطح الخارجي لأحد مكونات عبوات تغليف الأغذية المجمدة، مضيفاً أن ذلك أظهر إمكانية انتقال الإصابة عبر هذه الأسطح الملوثة، وفقاً لتقرير بثته شبكة الإذاعة والتلفزيون الرسمية الصينية "سي سي تي في".

 

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء، اليوم، عن تقرير المحطة، القول إنه تم العثور على في عبوات المواد الغذائية المجمدة في مدينة تشينجداو الساحلية الواقعة في مقاطعة شاندونج.

Advertisements

 

وأوضحت الوكالة أن التقرير لم يحدد أصل ومنشأ هذا المنتج.

 

وأعلنت مدينة تشينجداو عن تسجيل عشرات من حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا خلال الشهر الحالي، معظمها يرتبط بمستشفى يتم فيه علاج المسافرين المصابين القادمين من الخارج.

 

وذكرت الصين عدة مرات، في الأشهر الأخيرة، أن البضائع المجمدة المستوردة تحمل مخاطر إعادة إدخال فيروس كورونا إلى البلاد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اكتشاف فيروس كورونا على عبوات مجمدة في الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا