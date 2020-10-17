اكتشاف فيروس كورونا على عبوات مجمدة في الصين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنه اكتشف وجود فيروس نشط لكورونا المسبب لمرض كوفيد - 19 على السطح الخارجي لأحد مكونات عبوات تغليف الأغذية المجمدة، مضيفاً أن ذلك أظهر إمكانية انتقال الإصابة عبر هذه الأسطح الملوثة، وفقاً لتقرير بثته شبكة الإذاعة والتلفزيون الرسمية الصينية "سي سي تي في".



ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء، اليوم، عن تقرير المحطة، القول إنه تم العثور على فيروس كورونا المستجد في عبوات المواد الغذائية المجمدة في مدينة تشينجداو الساحلية الواقعة في مقاطعة شاندونج.

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وأوضحت الوكالة أن التقرير لم يحدد أصل ومنشأ هذا المنتج.

وأعلنت مدينة تشينجداو عن تسجيل عشرات من حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا خلال الشهر الحالي، معظمها يرتبط بمستشفى يتم فيه علاج المسافرين المصابين القادمين من الخارج.

وذكرت الصين عدة مرات، في الأشهر الأخيرة، أن البضائع المجمدة المستوردة تحمل مخاطر إعادة إدخال فيروس كورونا إلى البلاد.