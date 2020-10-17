اللحظات الأولى لمشاركة لاعب إسرائيلي في الدوري الإماراتي... فيديو

وخاض نادي النصر مباراة مع نادي الجزيرة ضمن دوري الخليج العربي، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف لكل منهما في دوري الخليج العربي الإماراتي.

وغرد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على تويتر قائلا: "الإسرائيلي ضياء سبع يدشن مشاركاته الرسمية مع فريق النصر الإماراتي وذلك بدخوله بديلاً لحبيب الفردان في الدقيقة 73 في مباراة الجزيرة".

وأمس الاول (الخميس) وصل السبع إلى دبي للانضمام إلى فريق النصر، منتقلا من غوانزو الصيني.

​وسبق أن كشفت تقارير صحفية إسرائيلية أن السبع (27 عاما) وقع رسميا على عقد يمتد 3 مواسم مع نادي النصر الإماراتي، وسيحصل على 3 ملايين دولار راتبا سنويا.

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وتوصل النصر إلى اتفاق مع نادي غوانزو بخصوص الشرط الجزائي، مقابل انتقال لاعبه إلى الدوري الإماراتي.

وكان صانع الألعاب ذو الأصول الفلسطينية قد انضم إلى صفوف غوانزو، مقابل 5 ملايين يورو في 2019، وسجل 17 هدفا في 33 مباراة بالدوري الصيني.

ويأتي الحديث عن قرب التحاق أول لاعب إسرائيلي بنادي إماراتي، عقب توقيع أبوظبي في 15 سبتمبر/ أيلول الماضي، اتفاق سلام مع تل أبيب في البيت الأبيض، برعاية أمريكية.