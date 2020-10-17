وفد من المحكمة الجنائية الدولية يصل السودان

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ولفتت الوكالة إلى أن الزيارة تستمر حتى حتى الـ 21 من الشهر الجاري، مشيرة إلى أنها تتضمن عقد اجتماعات مع كبار المسؤولين السودانيين.
وتابعت: "سيناقش الوفد خلال الزيارة سبل التعاون بين المحكمة الجنائية الدولية والسودان بخصوص المتهمين الذين أصدرت المحكمة بحقهم أوامر قبض".
وأضافت: "علاوة على ذلك، سوف تقدم المحكمة تنويرا للسلطات السودانية حول التقدم، الذي أحرزته في قضايا المواطنين السودانيين التي تنظرها المحكمة".
وأكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، في أغسطس/ الماضي، أنه لا بد من الإسراع في محاكمة الرئيس السابق عمر البشير وآخرين في قضايا الفساد والانقلاب، لافتا إلى أهمية العمل على التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بمثول المتهمين أمامها.
© Sputnik / Mohamed Hassan
اتفاق السلام السوداني
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