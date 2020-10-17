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ونقل الموقع على لسان ضابط بالجيش الإسرائيلي من الفرق العاملة في جبل الشيخ، على الحدود المشتركة اللبنانية الإسرائيلية، قوله: "إذا تجرأ نصر الله على إيذاء جندي إسرائيلي، فسيكون ثمن الدم قاسيا ومؤلما".
وتابع الضابط الإسرائيلي: "رسالتنا للجنود أن نكون مستعدين لأي تطور، وفي المرة القادمة التي يحاولون فيها ضربنا، لن ينتهي الأمر بإطلاق قذائف".
وأشار الموقع العبري إلى أن حزب الله يبحث عن فرصة من وقت لآخر، وينشر صورا لمركبات الجيش ضمن لعبة "الحرب النفسية".
كانت هذه تفاصيل خبر وسط تأهب إسرائيلي... موقع عبري: "نصر الله" يحاول استهداف جنودنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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