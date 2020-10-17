شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الكويتية: حملة تطعيمات موسم الشتاء تقتصر على المواطنين فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الكويتية أن حملة تطعيمات الشتاء لموسم 2020-2021، تقتصر على المواطنين، في الفترة الحالية، في ظل الظروف الراهنة لجائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وأكدت الوزارة أن مراكز الصحة الوقائية المخصصة لتلقي التطعيمات الموسمية للتحصين ضد أبرز مسببات أمراض الجهاز التنفسي الفيروسيّة «الإنفلونزا» والبكتيريّة «نيوموكوكال» سيقتصر الاستقبال فيها على المواطنين خلال هذه الفترة، متمنية للجميع موفور الصحة.

