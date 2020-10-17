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التربية الكويتية تُفعل خدمة كورونا فى نظام تجديد الإقامة للعاملين بالوزارة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دفعت زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا بين صفوف الموظفين العاملين فى وزارة التربية الكويتية إدارة نظم المعلومات إلى اللجوء لوزارة «الصحة»، من أجل إيجاد آلية ربط إلكترونى للكشف عن المراجعين العائدين من الخارج الملزمين بالحجر المنزلى لمدة 14 يوماً، وكذلك المصابين بالمرض المعدى، فى خطوة من شأنها التصدى للمستهترين والمخالفين للوائح والقوانين المعمول بها فى الوقت الراهن.

وقال وكيل وزارة التربية بالإنابة فيصل المقصيد فى كتاب وجهه إلى وزارة الصحة، بحسب صحيفة "القبس" «نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد مع جائحة كورونا، وحاجة وزارة التربية للتأكد من صحة المراجعين وعدم وجود حجر صحى عليهم، فإننا نرغب بالربط معكم وتزويدنا بخدمة «كوفيد - 19» وتفعيلها لدينا في نظام تجديد الإقامة».
 

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