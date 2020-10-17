غضب جنوب إيران واشتباكات بعد مقتل مواطن برصاص البحرية

اشتبك شبان غاضبون من قومية البلوش مع الشرطة الإيرانية، اليوم السبت، بعد مقتل مواطن وجرح آخر إثر إطلاق عناصر من قوات البحرية الإيرانية النار على زورقهما، في مدينة سيريك بمحافظة هرمزكان، جنوب إيران.

وأفاد موقع “حملة النشطاء البلوش” أن المواطن الذي قتل برصاص ضباط الشرطة الجنائية يدعى محمد رستم زاده، كما أصيب علي عاشور نيا في ساقه، وهو الآن في مستشفى مدينة ميناب.

وبحسب الحملة، فقد استهدف ضباط البحرية في سيريك زورق المواطنين البلوشيين بعد الاشتباه بأنه يحمل وقودا مهربا.