شكرا لقرائتكم خبر عن «الجمارك» تكشف تفاصيل مزاد «الطوال» لبيع سيارات التشليح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت الجمارك السعودية عن تفاصيل المزاد العلني في جمرك “الطوال” لبيع سيارات تشليح وفقًا لنظام الجمارك الموّحد. وأوضحت الجمارك، أن المزاد يُقام يوم 4/3/1442هـ الموافق 21/10/2020م الساعة 10 صباحا بجمرك الطوال. وأضافت الجمارك أنه يُشترط للدخول في المزاد التقيد بالضوابط التالية: Advertisements • البيع لمحلات التشليح فقط. • إخراج السيارات من الجمارك بصفة عاجلة بعد رسو المزاد وإيداع كامل القيمة. • دفع عمولة السعي وقدرها 2.5 % علاوة على قيمة البيع. • يجب على المشتري إخراج البضاعة المباعة خلال خمسة أيام. • يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

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