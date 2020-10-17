زوجة السيسي تنعى والدة مقاتل مصري 

ونشرت انتصار السيسي على صفحتها الرسمية في "الفيسبوك"، مساء اليوم السبت، رسالة نعت فيها السيدة سناء محمد رضا، والدة البطل المصري الراحل، أحمد المنسي.

وقالت زوجة الرئيس المصري: "نودع اليوم إحدى سيدات مصر العظيمات السيدة سناء محمد رضا، والدة الشهيد البطل العقيد أحمد صابر منسي، والتي وافتها المنية اليوم بعد رحلة مشرفة من العطاء والبذل".

وتابعت: "كانت الفقيدة ممن سطرن بتضحياتهن وتضحيات أبنائهن أبلغ الدروس في الانتماء والتضحية، وقدمن النموذج المشرف للوطنية والثبات وفداء الوطن، ونسأل المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يجمعها بالبطل الشهيد في جنات النعيم، وللأسرة الكريمة الصبر والسلوان".

ويذكر أن البطل المصري المعروف، أحمد صابر منسى، توفي في 7 يوليو/تموز 2017، خلال أحداث الهجوم على كمين البرث في سيناء.