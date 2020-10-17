شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تُصدر قرارا بترحيل المذيعة اللبنانية "سازديل" بعد نشر صور لها تسئ للآداب العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزارة الداخلية الكويتية قراراً بإبعاد المذيعة اللبنانية «سازديل» للمصلحة العامة، بعد أن دأبت خلال الفترة الأخيرة على نشر صور لها بشكل مبتذل ومسيء للآداب العامة من خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعى، وقالت مصادر أمنية بحسب "القبس"، إن الإدارة العامة للمباحث الجنائية (مباحث الآداب) أحالت المذيعة إلى إدارة الإبعاد، وجرى حجز تذكرة لها على رحلة الخطوط الجوية الكويتية، المتجهه إلى بيروت مساء اليوم، وتحديداً عند الساعة 1.30 ظهراً، وستغادر البلاد عقب تبصيمها.

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