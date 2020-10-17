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شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تتوقع طقساً مستقراً غداً.. ومكة وأبها تسجلان أعلى وأقل درجات الحرارة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غد الأحد بمشيئة الله، أجواء مستقرة على معظم المناطق غدا الأحد.
كما توقعت الأرصاد سماءً غائمة جزئيا قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات مناطق عسير وجازان، كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح على أجزاء من المنطقة الشرقية.
أما عن درجات الحرارة المتوقعة فتسجل مكة المكرمة 42 درجة مئوية، كأعلى درجة حرارة غدا، بينما تسجل أبها 12 درجة مئوية كأقل درجة حرارة.
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