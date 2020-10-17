شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مليون عبوة تجميل في 5 مستودعات غير مرخصة بـ«جدة» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت هيئة الغذاء والدواء، اليوم السبت، أنه تم رصد خمسة مستودعات غير مرخصة في جدة تقوم بتخزين مستحضرات تجميلية وبلغ إجمالي المضبوطات نحو مليون عبوة.

وأوضحت الغذاء والدواء، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر، أنه تم مخالفة المنشآت وإغلاقها واستدعاء الملاك لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

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