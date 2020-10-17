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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اللبنانية سازديل تكشف تفاصيل التحقيق معها قبل ترحيلها من الكويت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
كشفت الإعلامية اللبنانية سازديل تفاصيل التحقيق معها قبل ترحيلها من الكويت .
ونقلت صفحة جريدتكم على تويتر، عن سازديل قولها أنها تعرضت للإحتيال من قبل السلطات الأمنية الكويتية .. مشيرة إلى أن الإتفاق أن تكتب تعهداً ولكن الكلام تغير بشكل مفاجئ .
وأضافت أن السلطات إحتجزتها يوماً كاملاً ورفضت إستقبال ممثل السفارة اللبنانية أو التجاوب مع المحامي الذي أكد لهم أن لبسها الذي كان سبب ترحيلها عادي وأن هناك من يلبسون مثله في المولات .
وأكدت سازديل ان أعمالها في الكويت ستستمر وأن حريتها في السوشيال ميديا أيضاً ستستمر .. مشيرة إلى حبها للكويت وعن أسفها لترك هذا البلد الطيب .
وقررت وزارة الداخلية الكويتية، ترحيل إعلامية لبنانية بسبب ما وصفته أنها مستمرة في نشر صور مخلة بالآداب.
وأكدت الوزارة أنها سترحل المذيعة اللبنانية «سازديل» للمصلحة العامة، بحسب ما نقلته صحيفة القبس الكويتية، وذلك بعد أن واظبت خلال الفترة الأخيرة على نشر صور لها بشكل مبتذل ومسيء للآداب العامة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشارت مصادر أمنية إلى أن الإدارة العامة للمباحث الجنائية (مباحث الآداب) أحالت المذيعة «سازديل» إلى إدارة الإبعاد، وجرى حجز تذكرة لها على رحلة الخطوط الجوية الكويتية، المتجهه إلى بيروت
#خاص|| سازديل تكشف لـ "#جريدتكم" تفاصيل التحقيق معها قبل مغادرتها لـ #الكويت : -انا تعرضت لاحتيال...والكلام تغير بشكل مفاجئ -حجزوني يوم كامل في النظارة ورفضوا استقبال ممثل سفارة بلدي -المحامي اكد لهم ان لبسي عادي وفي بنات يلبسون مثل لبسي في المولات (1 - 2 ) pic.twitter.com/R2poMbvI92— جريدتكم (@ImeGrop)
#خاص|| سازديل تكشف لـ "#جريدتكم" تفاصيل التحقيق معها قبل مغادرتها لـ #الكويت :— جريدتكم (@ImeGrop) October 17, 2020
-انا تعرضت لاحتيال...والكلام تغير بشكل مفاجئ
-حجزوني يوم كامل في النظارة ورفضوا استقبال ممثل سفارة بلدي
-المحامي اكد لهم ان لبسي عادي وفي بنات يلبسون مثل لبسي في المولات
(1 - 2 ) pic.twitter.com/R2poMbvI92
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