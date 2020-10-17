اللبنانية سازديل تكشف تفاصيل التحقيق معها قبل ترحيلها من الكويت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

كشفت الإعلامية اللبنانية سازديل تفاصيل التحقيق معها قبل ترحيلها من الكويت .



ونقلت صفحة جريدتكم على تويتر، عن سازديل قولها أنها تعرضت للإحتيال من قبل السلطات الأمنية الكويتية .. مشيرة إلى أن الإتفاق أن تكتب تعهداً ولكن الكلام تغير بشكل مفاجئ .

وأضافت أن السلطات إحتجزتها يوماً كاملاً ورفضت إستقبال ممثل السفارة اللبنانية أو التجاوب مع المحامي الذي أكد لهم أن لبسها الذي كان سبب ترحيلها عادي وأن هناك من يلبسون مثله في المولات .

وأكدت سازديل ان أعمالها في الكويت ستستمر وأن حريتها في السوشيال ميديا أيضاً ستستمر .. مشيرة إلى حبها للكويت وعن أسفها لترك هذا البلد الطيب .

Advertisements

وقررت وزارة الداخلية الكويتية، ترحيل إعلامية لبنانية بسبب ما وصفته أنها مستمرة في نشر صور مخلة بالآداب.

وأكدت الوزارة أنها سترحل المذيعة اللبنانية «سازديل» للمصلحة العامة، بحسب ما نقلته صحيفة القبس الكويتية، وذلك بعد أن واظبت خلال الفترة الأخيرة على نشر صور لها بشكل مبتذل ومسيء للآداب العامة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت مصادر أمنية إلى أن الإدارة العامة للمباحث الجنائية (مباحث الآداب) أحالت المذيعة «سازديل» إلى إدارة الإبعاد، وجرى حجز تذكرة لها على رحلة الخطوط الجوية الكويتية، المتجهه إلى بيروت