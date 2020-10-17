وكالة: بوتين يجري اتصالا هاتفيا بمحمد بن سلمان

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، مساء اليوم السبت، بأنه تم خلال الاتصال بحث التعاون بين المملكة وروسيا في مجال مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وذكرت الوكالة أنه تم التأكيد على مواصلة الجانبين التنسيق بما يدعم استقرار أسواق البترول ونمو الاقتصاد العالمي.
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