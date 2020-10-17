جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري لوزيرة الخارجية الإسبانية أرانتشا جونثاليث لايا، في حضور سامح شكري وزير الخارجية المصري، حسبما ذكر بيان على صفحة المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية على "فيسبوك".
وأعرب السيسي عن تطلع مصر لاستمرار التعاون مع إسبانيا، وتعظيم الاستفادة من إمكانات البلدين خاصة في الاستثمار والتجارة والطاقة والسياحة.
في المقابل، قالت الوزيرة الإسبانية، إن أوروبا تعتمد على مصر كمحور ارتكاز لتحقيق أمن شرق المتوسط.
وأكدت على أن جهود مصر بقيادة الرئيس السيسي في منع الهجرة غير الشرعية واستضافة ملايين اللاجئين أمر يحظى بتقدير أوروبي كبير.
وخلال اللقاء تم التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما فيها مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، إلى جانب تطورات القضية الفلسطينية وقضية سد النهضة.
وتم التوافق في هذا الصدد على أهمية استمرار التشاور المنتظم والمكثف بين البلدين لمواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة، وبما يحقق آمال شعوبها في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي: محاولات النيل من دول المنطقة تنشر الإرهاب والتطرف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.