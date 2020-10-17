أعمال شغب قرب مجلس النواب اللبناني والقوى الأمنية تتدخل

وأفادت صحيفة "النهار" اللبنانية، مساء اليوم السبت، بأن القوى الأمنية اللبنانية تدخلت لتفرقة مجموعة من الشباب الذين أقدموا على أعمال شغب قرب مدخل مجلس النواب، المواجه لأسواق بيروت.

وأعيد فتح الطريق في الاتجاهين على جادة شارل حلو، بعد انسحاب المتظاهرين من وسط بيروت، في اتجاه الكرنتينا.

وأكدت الصحيفة أن المتظاهرين اللبنانيين انسحبوا من شارع بلدية بيروت إلى محيط بيت الكتائب، بعد تدخل القوى الأمنية والجيش.

وفي السياق نفسه، قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم السبت، إنه بعد مرور عام على انطلاق التحركات الشعبية، لا تزال يده ممدودة للعمل سويا على تحقيق المطالب الإصلاحية، مشددا على أن الإصلاح غير ممكن من خارج المؤسسات.

وتزامن خروج مظاهرات مساء اليوم السبت، مع الذكرى الأولى للاحتجاجات في لبنان، 17 أكتوبر/تشرين الأول عام 2019 ، إثر فرض رسم مالي على الاتصالات المجانية عبر تطبيقات المراسلة الإلكترونية مثل "واتساب" وتدهور الحالة المعيشية في البلاد.