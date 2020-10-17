وأضاف أن الوزارة تعمل على إصلاح قوانين الإعلام مع إتاحة مزيد من الحريات، وفي ذات الوقت العمل على أن تمضي جنبا إلى جنب في محاربة الأخبار الكاذبة والتي تصدرعن بعض المواقع الالكترونية التي تفتقد المهنية والمسؤولية وأكد على أهمية وسائل الضبط الذاتي في مهنة الصحافة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السودانية.
وشكر فيصل صالح تواضع الجيل الرائد من الإعلاميين في وكالة السودان للأنباء عند تأسيسها لتواضعهم ورقي تعاملهم مع زملائهم في المهنة شاكرا لهم هذا الكرم الذي يعد سمة ذاك الجيل والأجيال المؤسسة من الإعلاميين.
وأثنى فيصل على تقرير خارطة الإعلام السوداني الذي أعده مركز الخرطوم للخدمات الصحفية، مؤكدا أن الدراسة ستسد فراغا وتساعد في خطط إصلاح الإعلام.
وقال صالح: "إننا في عملنا لإصلاح الإعلام حددنا أربع نقاط أساسية أهمها مراجعة الفجوات في الخارطة الإعلامية، وإصلاح قوانين الإعلام، وإعادة هيكلة المؤسسات الإعلامية التابعة للدولة، وإعداد خطة وطنية للتدريب الإعلامي والتي بدأت منذ نوفمبر 2019، والتي حالت جائحة الكورونا دون مواصلتها ولكنها ستستأنف الآن"، مبينا أن الخطة وطنية لا تستثني أحدا وستكون بشراكة مع اليونسكو.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الإعلام السوداني: نعمل على إصلاح قوانين الإعلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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