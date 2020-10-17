زوجة سلطان عمان في ظهور خاص... صور

ومنحت زوجة سلطان عمان، عهد بنت عبد الله بن حمد البوسعيدية، وسام الإشادة السلطانية للمكرمات، وذلك في قصر البركة العامر بولاية السيب القريب من العاصمة العمانية مسقط، بحسب وكالة الأنباء العمانية.

© AP Photo / Andrew Caballero-Reynolds

وكان سلطان عمان، هيثم بن طارق، قرر منح الوسام لعدد من الشخصيات النسائية، فيما تولت زوجته تسليم الأوسمة، كما كرمت نحو 50 أخريات من الشخصيات النسائية البارزة في العديد من المجالات بالبلاد.

وفي كلمة ألقتها بهذه المناسبة، أشادت زوجة سلطان عمان بدور المرأة في المجتمع الُعماني، فيما تحدثت عن دور سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد "الذي اختط نهج التمكين والتكريم والتقدير لدور المرأة الريادي"، بحسب قولها.

كما تحدثت زوجة سلطان عمان عن جهود العاملين في مهمة مكافحة فيروس "كورونا" المستجد في البلاد، قائلة: "لا يسعني إلا أن أسجل شهادة فخر واعتزاز للواقفين كجبال عمان الشّماء من مختلف القطاعات في الخطوط الأمامية لمواجهة تأثيرات الجائحة التي تمر بها السلطنة"

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وأشادت بـ"العاملات في القطاع الصحي وكافة القطاعات الأخرى على مواقفهن النبيلة وجهودهن المخلصة، واللاتي شّكلن بسهرهن ورعايتهن درعا للوطن وشعبه".

​وتولى السلطان هيثم بن طارق الحكم في السلطنة في 11 يناير الماضي خلفا لسلطانها الراحل قابوس بن سعيد بن تيمور الذي حكم البلاد لمدة نصف قرن من الزمان، ووافته المنية في العاشر من الشهر ذاته، وذلك بناء على وصية الأخير التي فضها مجلس الدفاع الوطني في حضور الأسرة الحاكمة في عمان وأقرتها في ذات اليوم.

والسلطان الراحل قابوس بن سعيد أول من بدأ فكرة تنظيم لقاءات حية ومباشرة مع المواطنين، كما تبنى نهجا في اللقاء بالمواطنين عرف بـ "الجولات السامية" أو "جولات الخير"، حيث كان يلتقي بالمواطنين سنويا في ولايات مختارة مصطحبا معه الوزراء والمسئولين، ويجلس مع المواطنين ويستمع إلى مشاكلهم وشكواهم وقضاياهم ويأمر المسؤولين بضرورة حلها مباشرة، واستمر هذا النهج إلى سنوات قريبة، حيث توقف بسبب ظروف مرضه قبل رحيله.