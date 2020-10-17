قبيل دخولها "العمليات"... بسمة وهبة تطلب من جمهورها الدعاء... فيديو

وشاركت وهبة مقطع فيديو مع جمهورها من داخل إحدى مستشفيات العاصمة البريطانية لندن، قبيل خضوعها لعملية جراحية.

وقالت في مقطع فيديو نشرته على حسابها بـ إنستغرام": "أستودعكم الله الذى لا تضيع ودائعه أبدا".

وبدت وهبة بملامح مرهقة إلا أن الإبتسامة لم تفارقها حيث ناشدت كل محبيها الدعاء لها.

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وكانت الإعلامية المصرية، أثارت حالة من الجدل بين متابعيها على "إنستغرام"، بعدما ظهرت في صور نشرتها على منصة الصور والفيديوهات الشهيرة، وقد فقدت الكثير من وزنها. وكانت الإعلامية المصرية، أثارت حالة من الجدل بين متابعيها على "إنستغرام"، بعدما ظهرت في صور نشرتها على منصة الصور والفيديوهات الشهيرة، وقد فقدت الكثير من وزنها.

وقالت وهبة السبت الماضى، على برنامج مساء DMC، الذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى على فضائية DMC: "أعانى من مشكلة فى المعدة بالإضافة إلى نزيف، وليست حالة نادرة ولكنها حالة غاية فى الصعوبة".

وتشارك بسمة وهبة في تقديم برنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "أون" المصرية إلى جانب الإعلامي خالد أبو بكر، ولكن صدر قرار بوقف البرنامج لحين تنفيذ خطة تطويره.