شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق يحيل مسئولين أمنيين للتحقيق على خلفية جريمة الفرحاتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحال رئيس وزراء العراقى مصطفى الكاظمة مسئولين أمنيين للتحقيق على خلفية جريمة الفرحاتية بمحافظة صلاح الدين، بحسب " سكاى نيوز" وأفاد مصدر أمني، يوم السبت، بقيام مجهولين بإعدام ثمانية شبان رميا بالرصاص، في قضاء بلد جنوبي صلاح الدين، وقال المصدر إن "مجهولين أقدموا على إعدام ثمانية شبان رميا بالرصاص، في قرية الفرحانية التابعة لقضاء بلد جنوبي تكريت"، وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "هناك أربعة أشخاص مفقودين حتى الآن"، وأعلنت قيادة شرطة محافظة صلاح الدين، العثور على ثمانية جثث تعود لمواطنين من ناحية الفرحاتية تم اختطافهم من قبل قوة مسلحة.

وقال قائد شرطة المحافظة اللواء قنديل الجبوري، بحسب" روسيا اليوم" إن "مفارز شرطة الطوارئ عثرت على ثمان جثث تعود لمواطنين من اهالي ناحية الفرحاتية التابعة لقضاء بلد جنوبى تكريت من أصل اثنا عشر مدنيا تم اختطافهم من قبل قوة مسلحة مجهولة الهوية.