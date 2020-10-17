شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة شئون الحرمين تنهى استعدادات استقبال المرحلة الثانية من العمرة .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وكالة الشئون التطويرية النسائية بالمسجد الحرام، أنها قامت بتجهيز كامل المُصليات استعداداً لاستقبال القاصدات من ضيوف الرحمن؛ لتسهيل أداء الشعائر، مع الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية المتبعة للتصدى لفيروس كورونا.





ونقلت رئاسة شئون الحرمين، عبر موقعها، تصريحات لوكيل الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية الدكتورة العنود بنت خالد العبود ،سعادتها بأن خطة الاستعداد للتفويج تتوافق مع الإجراءات المتخذة مع بدء المرحلة الثانية من العودة لأداء الصلوات بنسبة 75 % من الطاقة الاستيعابية.

وعلى جانب آخر، نشرت وكالة شئون الحرمين، عبر حسابها بموقع تويتر، فيديو وصورا لتجربة لفرضية دخول النساء للصلاة في الروضة الشريفة.

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وتستعد الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بداية من غد الأحد لاستقبال 220 ألف معتمر و560 ألف مصل طوال فترة ثانى مراحل العمرة، والتى تستمر على مدار 14 يوماً، وسط منظومة متكاملة من الخدمات هيئتها حكومة المملكة العربية السعودية لقاصدى الحرمين الشريفين، وبحسب صحيفة الرياض، سيتمكن من أداء الصلاة فى الحرم المكى وفق المرحلة الثانية 40 ألف مصل و15 ألف معتمر فى اليوم، بما يمثل 75 % من إجمالى الطاقة الاستيعابية؛ التى تراعى الإجراءات الاحترازية الصحية للحرم المكى، كما سيتم السماح بزيارة الروضة الشريفة فى المسجد النبوى.



