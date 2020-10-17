شكرا لقرائتكم خبر عن مجهولون يعدمون 8 شبان رميا بالرصاص فى محافظة صلاح الدين العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بقيام مجهولين بإعدام ثمانية شبان رميا بالرصاص، في قضاء بلد جنوبي صلاح الدين، وقال المصدر إن "مجهولين أقدموا على إعدام ثمانية شبان رميا بالرصاص، في قرية الفرحانية التابعة لقضاء بلد جنوبي تكريت"، وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "هناك أربعة أشخاص مفقودين حتى الآن"، وأعلنت قيادة شرطة محافظة صلاح الدين، العثور على ثمانية جثث تعود لمواطنين من ناحية الفرحاتية تم اختطافهم من قبل قوة مسلحة.

وقال قائد شرطة المحافظة اللواء قنديل الجبوري، بحسب" روسيا اليوم" إن "مفارز شرطة الطوارئ عثرت على ثمان جثث تعود لمواطنين من اهالي ناحية الفرحاتية التابعة لقضاء بلد جنوبى تكريت من أصل اثنا عشر مدنيا تم اختطافهم من قبل قوة مسلحة مجهولة الهوية.