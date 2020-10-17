شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن تسجل 20 وفاة و1505 إصابات جديدة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم /السبت/، تسجيل 1505 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، جميعها محليّة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (36053) حالة، وأشارت الصحة الأردنية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية - إلى تسجيل (20) حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (330) حالة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأردن تسجل 20 وفاة و1505 إصابات جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.