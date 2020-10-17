اخبار الخليج

الأردن تسجل 20 وفاة و1505 إصابات جديدة بكورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن تسجل 20 وفاة و1505 إصابات جديدة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم /السبت/، تسجيل 1505 إصابات جديدة بفيروس المستجدّ، جميعها محليّة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (36053) حالة، وأشارت الصحة الأردنية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية - إلى تسجيل (20) حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (330) حالة.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأردن تسجل 20 وفاة و1505 إصابات جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا