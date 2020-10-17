التعادل الإيجابي يخيم على مواجهة التعاون والفيصلي

انتهت مباراة التعاون ونظيره الفيصلي بالتعادل الإيجابي 1-1 في المواجهة الأولى لهما في الجولة الأولى من دوري المحترفين.
وأحرز هدف التعاون اللاعب إياجو سانتوس في الدقيقة 2 من عمر المباراة ، فيما أحرز الفيصلي التعادل في الدقيقة 80 بأقدام إيجور روسي.
ومن المقرر أن يستضيف التعاون، نظيره النصر الخميس 22 أكتوبر، فيما يستضيف الفيصلي نظيره الباطن يوم الجمعة 23 أكتوبر.
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