بسبب الحدود.. وفد عراقي يتوجه إلى إيران

جاء الاتفاق خلال محادثات هاتفية بين الوزيرين، تناولت مختلف القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية، بين البلدين، حسبما ذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية.

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وفي المحادثات الهاتفية، جرى بحث وتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية خاصة الزيارة المرتقبة لوفد عراقي لمتابعة التوافقات الحاصلة خلال زيارة وزير الخارجية العراقي إلى إيران.

وكان وزير الخارجية العراقي قد زار طهران قبل 20 يوما وأجرى محادثات مع كبار المسؤولين الإيرانيين حول العلاقات الثنائية وأهم القضايا الإقليمية والدولية.

وبناء على الاتفاق الحاصل بين وزيري خارجية البلدين خلال تلك الزيارة فقد تقرر أن يقوم وفد فني عراقي بزيارة إيران لتنفيذ الاتفاقيات الثنائية ومنها كري نهر أروند الحدودي بين البلدين.