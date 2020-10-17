الرئيس العراقي: عودة جميع المسيحيين إلى مناطقهم ومشاركتهم في الحياة السياسية

وبحسب وكالة الأنباء العراقية، "استقبل صالح اليوم بطريرك الكلدان في العراق والعالم غبطة الكاردينال مار لويس روفائيل الأول ساكو".
© Sputnik . Majed Badawi
وأكد على "ضرورة عودة جميع النازحين المسيحيين إلى مناطقهم في سهل نينوى والموصل وباقي المدن، وعدم ادخار أي جهد حكومي لتحقيق ذلك، وضمان مشاركتهم في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية في البلد بالشكل الذي يضمن إيصال صوتهم ومطالبهم في الحكومة والبرلمان".
بدوره، عبر الكاردينال مار لويس ساكو عن عميق شكره وتقديره للرئيس العراقي، لمتابعته ودعمه المتواصل للمسيحيين في البلد، ومساهمته في حل العديد من المسائل والعراقيل التي واجهتهم خلال السنوات الماضية".
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