وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أن الشركة أكدت أنه "تم الانتهاء من عمليات شهادة المشغل الجوي على مدار 8 أشهر، خلال فترة أزمة غير مسبوقة في صناعة الطيران؛ بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، وقيود السفر وإغلاق الدول. بالرغم من ذلك، تمكن ممثلو الهيئة العامة للطيران المدني وشركة (ويز إير أبو ظبي) من استيفاء المتطلبات اللازمة للحصول على شهادة المشغل الجوي".
ونقلت الوكالة عن المدير العام للشركة كيس فان شيك، قوله: "تلقينا الآن جميع الموافقات التنظيمية لتشغيل خط الطيران".
© AP Photo / Kamran Jebreili
وأضاف "إننا فخورون بإضافة شركة "ويز إير" كناقل وطني في دولة الإمارات العربية المتحدة وأود أن أشكر جميع موظفي الشركة وفريق الهيئة العامة للطيران المدني على الجهود التي بذلوها للتمكن من تحقيق هذا الإنجاز".
يذكر أن الشركة مشروع مشترك بين شركة "ويز إير" المجرية للطيران منخفض التكلفة، وشركة أبوظبي التنموية القابضة.
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات... إقلاع وشيك لشركة طيران جديدة بعد حصولها على شهادة المشغل الجوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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