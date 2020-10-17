قرينة سلطان عمان تظهر لأول مرة خلال تكريمها لنساء عمان فى يومهن السنوى "صور"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت سلطنة عمان اليوم، السبت، بحلول الذكرى الـ(11) ليوم المرأة العمانية، وسط إنجازات تحققت للمرأة العمانية في مختلف المجالات، وما حظيت به من مكانة مرموقة، وبما تم توفيره لها من خدمات وبرامج انعكست على وضع المرأة ومشاركتها للرجل في مختلف مجالات التنمية.

وظهرت قرينة سلطان عمان عهد بنت عبدالله البوسعيدية، لأول مرة خلال تكريم نساء عمان في يومهن السنوي.



قرينة سلطان عمان

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قرينة سلطان عمان-



قرينة سلطان عمان

ولدت عهد بنت عبدالله بن حمد البوسعيدية في محافظة مسقط لأسرةٍ عريقة يعود نسبها من والديها للإمام أحمد بن سعيد البوسعيدي مؤسس الدولة البوسعيدية، وتلقت تعليمها العام بمراحله المختلفة في مدارس السلطنة، ثم أكملت دراستها الأكاديمية خارج السلطنة في تخصص علم الاجتماع الذي كان ومازال واحداً من أبرز اهتماماتها، ثم سعت بعد ذلك لتنويع معارفها باللغتين العربية والإنجليزية، وما زالت تواظب على القراءة والاطلاع في مجالات الاجتماع والتاريخ والثقافة والأدب والفن جاء ذلك بحسب معلومات حصرية حصلت عليها "الشبيبة".

وبعد اقترانها بسلطان عمان السلطان هيثم بن طارق، كرست حياتها لعائلتها وتنشئة أبنائها على مبادئ الأخلاق والقيم العُمانية الأصيلة، إلى جانب تعميق معرفتها واطلاعها على العلوم الإنسانية والاجتماعية التي تنظر إليها على أنها مدخل علمي لفهم المجتمعات الإنسانية والسلوك الاجتماعي، وتولي السيدة الجليلة اهتماماً خاصا بالعمل الإنساني والاجتماعي، وتشغل قضايا الأسرة والتعليم والبيئة حيزاً كبيرا من اهتماماتها.