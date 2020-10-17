الحوثيون يزرعون الألغام ويمنعون الناس من ممارسة أعمالهم فى الضالع باليمن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت مصادر يمنية، بأن ميليشيات الحوثي الانقلابية فرضت حصارا مطبقا على قرية "كرش" بمديرية دمت في محافظة الضالع، منذ خمسة أيام متتالية، وقامت بزرع شبكات من الألغام والمتفجرات في بقية محيط القرية بالكامل، وقالت المصادر - وفقا لقناة "العربية الحدث" الإخبارية اليوم /السبت/ - إن: " الميليشيات تمنع بالقوة دخول وخروج السكان، وتطلق النار في وجه أي مواطن يقترب من الطريق التي تربط القرية بقرية الحقب، بما في ذلك الحالات الإنسانية، مؤكدين وجود مرضى يحتاجون الوصول إلى المستشفيات، لكن الميليشيا تمنعهم من ذلك". وأوضحت أن ميليشيات الحوثي حرمت الناس أيضا من ممارسة أعمالهم الزراعية بما في ذلك رعي الأغنام والمواشي.

وناشد سكان "كرش"، الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان، الضغط على الميليشيا الحوثية لفك الحصار وفتح الطريق للمواطنين للتزود بالحاجات الأساسية وإسعاف المرضى و تسويق محاصيلهم الزراعية.

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