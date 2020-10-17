شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يحبط محاولة تهريب قرابة الـ 5 أطنان من مخدر الحشيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحبطت سلطات الأمن المغربي المختصة بمدينة الدار البيضاء محاولة تهريب قرابة الـ 5 أطنان من مخدر الحشيش، وذكر بيان للمديرية العامة للأمن الوطني المغربي، اليوم السبت، أنه تم ضبط شحنات كبيرة من مخدر الحشيش، بعد اعتراض مسار سيارة وتوقيف سائقها.

وأضاف البيان أنه تم إيداع السائق تحت الحراسة على ذمة التحقيقات التي تجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في هذه الشبكة الإجرامية، وتتبع امتداداتها وارتباطاتها على الصعيدين الداخلي والدولي.